ДТП в Саранске: водитель "шестерки" врезался в пожарную машину

В Саранске произошло ДТП.
Сообщается, что в ДТП угодил пожарный автомобиль. Виновником аварии стал шофер "шестерки". Пенсионер проявил невнимательность и не предоставил преимущество в движении пожарной автомашине, передвигавшейся одновременно с включенным проблесковым маячком и специальным звуковым сигналом.
Вследствие аварии получил травмы шофер ВАЗа. Пострадавшему рекомендовано наблюдение у врача. Шоферы трезвы.
Как сообщалось ранее, в Темниковском районе водитель ВАЗа не справился с управлением и вылетел в кювет. В результате травмы получил один человек.
Источник: izvmor.ru