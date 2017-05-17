ДТП в Саранске: водитель "шестерки" врезался в пожарную машину

В Саранске произошло ДТП.

Сообщается, что в ДТП угодил пожарный автомобиль. Виновником аварии стал шофер "шестерки". Пенсионер проявил невнимательность и не предоставил преимущество в движении пожарной автомашине, передвигавшейся одновременно с включенным проблесковым маячком и специальным звуковым сигналом.

Вследствие аварии получил травмы шофер ВАЗа. Пострадавшему рекомендовано наблюдение у врача. Шоферы трезвы.

Как сообщалось ранее, в Темниковском районе водитель ВАЗа не справился с управлением и вылетел в кювет. В результате травмы получил один человек.

Источник: izvmor.ru