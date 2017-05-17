Борцы из Мордовии выиграли чемпионат ПФО

Мордовские борцы выиграли первенство ПФО среди мужчин в городе Бор.

Победу в весовой категории вплоть до 59 килограмм завоевал Заур Хуснутдинов. Серебряным призером первенства стал Руслан Варданян, выступавший в весе до 75 килограмм. Бронзовая медаль на счету Анатолия Корнюхина (весовая категория до 71 килограмма).

Спортсмены отобрались на первенство РФ, которое пройдет в июне во Владимире.

Как сообщалось ранее, на стадионе "Старт" в Саранске 17 и 18 мая пройдут открытые чемпионат и первенство Мордовии по легкой атлетике. Участники будут соревноваться в следующих дисциплинах: бег на различные дистанции, толкание ядра, метание копья, диска, молота, тройной прыжок, прыжки в высоту, спортивная ходьба и эстафета.

Источник: izvmor.ru