В Саранске сбили пешехода на "зебре"

В Саранске произошло ДТП.

Инцидент случился на ул. Васенко, где разнорабочий на вазовской "девятке" совершил наезд на женщину, переходившую проезжую часть на пешеходном переходе.

Вследствие столкновения женщина получила многочисленные переломы. По данному факту проводится проверка.

Как сообщалось ранее, в ДТП угодил пожарный автомобиль. Виновником аварии стал шофер "шестерки". Пенсионер проявил невнимательность и не предоставил преимущество в движении пожарной автомашине, передвигавшейся одновременно с включенным проблесковым маячком и специальным звуковым сигналом.

Источник: izvmor.ru