﻿Мордовские борцы отобрались на чемпионат России

Трое спортсменов из Мордовии одержали победу на чемпионате по греко-римской борьбе ОГФСО "Юность России", проходивший в Михайлове.

В весовой категории до 66 кг не было равных Николаю Чернову. Анатолий Корнюхин стал победителем в весовой категории до 75 кг, а Константин Шилкин - в весе до 80 кг.

Успешное выступление позволило спортсменам пробиться на чемпионат России, который пройдет во Владимире в следующем месяце.

Как сообщалось ранее, на стадионе "Старт" в Саранске 17 и 18 мая пройдут открытые чемпионат и первенство Мордовии по легкой атлетике. Участники будут соревноваться в следующих дисциплинах: бег на различные дистанции, толкание ядра, метание копья, диска, молота, тройной прыжок, прыжки в высоту, спортивная ходьба и эстафета.

Источник: izvmor.ru