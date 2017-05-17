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В Мордовии без вести пропал житель Ковылкино

В Мордовии без вести пропал житель Ковылкино

Полиция Мордовии разыскивает жителя Ковылкино Николая Федькина, 1949 года рождения. Мужчина пропал утром 11 мая, когда ушел из дома. Последний раз Федькина видели идущим по обочине дороги Ковылкино – Саранск между селами Мордовское и Русское Коломасово, сообщили в пресс-службе МВД по РМ.

Приметы пропавшего: на вид 65-70 лет, рост 170-175 см, худощавого телосложения, волосы седые.

Был одет: куртка болоньевая черного цвета ниже пояса, брюки черные, был обут: туфли черные кожаные.   

Особые приметы: на пояснице имеется шрам круглой формы диаметром около 1 см.

Как сообщалось ранее, полиция Саранска разыскивает неизвестного злоумышленника, который в начале этого месяца ударил прохожего кирпичом. Инцидент произошел 6 мая примерно в 18:10 вечера на пересечении улиц Ботевградская и Б.Хмельницкого.


Источник: 13.мвд.рф