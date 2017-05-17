Прокуратура Мордовии оштрафовала ООО "Салют" на 1 млн. за участие в коррупционном скандале

Прокуратура Зубово-Полянского района Мордовии провела проверку работы ООО "Салют". В пресс-службе прокуратуры сообщили, что учредитель этой фирмы передал бывшему начальнику колонии № 13 Дмитрию Нецкину 120 тысяч рублей. За эти деньги Нецкин должен был продавать швейные изделия коммерческой организации.

Прокурор республики возбудил в отношении ООО "Салют" дело об административном правонарушении за незаконное вознаграждение от имени юридического лица. В итоге, фирма оштрафована на 1 миллион рублей.

Решение суда в законную силу не вступило.

Как сообщалось ранее, глава регионального казначейства Мордовии Виктор Кедров стал подозреваемым по делу о коррупции. В настоящее время по данному факту проводится проверка.

Источник: prokrm.ru