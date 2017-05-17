В Саранске задержали 19-летнего студента с крупной партией наркотических солей

19-летний студент из Саранска попал в руки полиции с крупной партией наркотиков. Задержание произошло около одного из домов по улице Семашко.

Как сообщает пресс-служба МВД по РМ, в кармане брюк парня оперативники обнаружили полимерные пакеты с порошкообразным веществом. Экспертиза показала, что это индол весом 62,86 граммов и N-метилэфедрон массой 23,74 граммов.

По словам юноши, наркотические соли он приобрел в Интернете для личного пользования. Покупку студент оплатил при помощи денежного перевода.

Ранее гражданин к уголовной ответственности не привлекался, однако теперь на него заведено дело.

Как сообщалось в начале мая, сотрудники полиции Мордовии задержали 49-летнего жителя Краснослободского района за наркопреступление. У задержанного при себе оказался пакет с веществом растительного происхождения.

Источник: 13.мвд.рф