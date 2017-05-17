Очередная встреча членов педагогического клуба "Пеликан" пройдет в Саранске 18 мая

Педагогический клуб "Пеликан", в состав которого входят участники муниципального конкурса "Учитель года", организует в Саранске встречу своих членов. Пеликан — символ конкурса "Учитель года", его победитель всегда получает хрустальную птицу. Именно поэтому клуб назван в честь этой птицы.

Очередная встреча членов клуба пройдет 18 мая в лицее №7. Мастер-классы для коллег проведут пять учителей лицеев №4, 7, 26, а также школы № 41. Также предусмотрено неформальное общение.

Как сообщалось ранее, в преддверии празднования Международного дня защиты детей работники транспортной полиции Мордовии объявили конкурс детской игрушки "Полицейский Дядя Степа". Конкурсантам предлагается изготовить игрушку в виде мульт- либо киногероя - сотрудника органов внутренних дел из текстиля, дерева, полимерной глины либо иного материала.

Источник: izvmor.ru