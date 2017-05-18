Гендиректора "Электротеплосети" в Зубово-Полянском районе наказали за самоуправство

Прокуратура Зубово-Полянского района Мордовии провела проверку работы ООО "Электротеплосеть". Как сообщили в пресс-службе ведомства, по результатам проведенных мероприятий были выявлены значительные нарушения.

Так, оказалось, что предприятие незаконно прекратило подачу электроэнергии двум потребителям. В итоге три должностных лица, допустивших нарушения закона, привлечены к дисциплинарной ответственности. Подача электроэнергии восстановлена.

Генеральный директор фирмы привлечен к административной ответственности по статье "Самоуправство".

Как сообщалось ранее, прокуратура Мордовии проверила саранские техникумы, колледжи и училища. По результатам проверки двадцать пять виновных привлечены к дисциплинарной ответственности.

Источник: prokrm.ru