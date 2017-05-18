Гендиректора "Электротеплосети" в Зубово-Полянском районе наказали за самоуправство

Прокуратура Зубово-Полянского района Мордовии провела проверку работы ООО "Электротеплосеть". Как сообщили в пресс-службе ведомства, по результатам проведенных мероприятий были выявлены значительные нарушения.
Так, оказалось, что предприятие незаконно прекратило подачу электроэнергии двум потребителям. В итоге три должностных лица, допустивших нарушения закона, привлечены к дисциплинарной ответственности. Подача электроэнергии восстановлена.
Генеральный директор фирмы привлечен к административной ответственности по статье "Самоуправство".
Как сообщалось ранее, прокуратура Мордовии проверила саранские техникумы, колледжи и училища. По результатам проверки двадцать пять виновных привлечены к дисциплинарной ответственности.
Источник: prokrm.ru