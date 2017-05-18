В Саранске вынесли приговор парню, зарезавшему отчима во время новогоднего застолья

Житель Саранска Дмитрий Емелькин услышал приговор за убийство отчима. 21-летнего парня приговорили к 8 годам колонии строгого режима, сообщает республиканская прокуратура.

Напомним, трагедия произошла 1 января. Тогда Емелькин отмечал Новый год вместе с тремя собутыльниками, одним из которых был как раз отчим. Во время застолья между мужчиной и его приемным сыном возник конфликт. В ходе ссоры Емелькин взял нож и ударил обидчика в грудь. От полученного ранения тот скончался на месте.

Приговор не вступил в законную силу.

Как сообщалось ранее, Следственный комитет Мордовии завершил расследование дела в отношении 61-летнего местного жителя, которого обвиняют в убийстве. Днем 4 марта обвиняемый пришел в гости к 53-летнему товарищу, проживавшему на улице Менделеева в Рузаевке. Нежданный гость хотел выяснить отношения по поводу возможной измены своей гражданской супруги.

Источник: prokrm.ru