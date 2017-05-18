Прокуратура Мордовии запретила распространять информацию об электроудочках

Прокуратура Лямбирского района Мордовии выявила нарушения на некоторых сайтах в Интернете, где продавались электроудочки и рассказывалось о способах их изготовления.

Как сообщили в ведомстве, данное оборудование является нелегальным на территории РФ. В связи с этим в суд направлено 10 заявлений о признании информационных материалов, содержащих сведения о реализации электроудочек и способах их изготовления, запрещенными.

Суд удовлетворил требования прокуратуры в полном объеме.

Как сообщалось ранее, прокуратура Зубово-Полянского района Мордовии провела проверку работы ООО "Электротеплосеть". По результатам проведенных мероприятий были выявлены значительные нарушения.

Источник: prokrm.ru