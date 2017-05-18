Реконструкция Привокзальной площади в Рузаевке начнется на следующей неделе

В Рузаевке на следующей неделе начнется реконструкция Привокзальной площади. В частности здесь будет уложено новое асфальтное покрытие.

Одновременно в Рузаевке стартует ремонт дорожного полотна на особенно проблемных участках. В первую очередь планируют реконструировать магистраль на улице Карла Маркса с последующим выходом на Саранск до Ялги. Затем дорожники примутся за ремонт автодорог на других улицах железнодорожной столицы РМ.

По словам главы Рузаевского района Вячеслава Кормилицына, всего на ремонт дорог в 2017 году выделено 98 млн рублей.

Как сообщалось ранее, правительство Мордовии 15 мая провело очередное заседание. Основным вопросом, который обсуждали члены правительства, стало переселение граждан из аварийного жилья в Саранске, а также городских поселениях Рузаевка, Краснослободск, Торбеево, Темников и сельском поселении Ромоданово.

Источник: izvmor.ru