Мордовских плавруков готовят к летнему сезону

В Саранске готовят свыше семидесяти инструкторов по плаванию и спасению на воде для загородных детских лагерей и спасателей на городские пляжи.

Сообщается, что обучение проводится на базе ВОСВОД, ГИМС и Дворца водных видов спорта. В программу подготовки включены теоретические обучения, а также проверка плавательной подготовки, обучение практическим навыкам спасания людей, пользования спасательными средствами.

В завершении обучения плавруки сдадут экзамен и получат надлежащие удостоверения.

Как сообщалось ранее, в Саранске 20 мая пройдут соревнования по спортивному ориентированию "Российский Азимут – 2017".

Источник: izvmor.ru