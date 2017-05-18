Мордовских плавруков готовят к летнему сезону

В Саранске готовят свыше семидесяти инструкторов по плаванию и спасению на воде для загородных детских лагерей и спасателей на городские пляжи.
Сообщается, что обучение проводится на базе ВОСВОД, ГИМС и Дворца водных видов спорта. В программу подготовки включены теоретические обучения, а также проверка плавательной подготовки, обучение практическим навыкам спасания людей, пользования спасательными средствами.
В завершении обучения плавруки сдадут экзамен и получат надлежащие удостоверения.
Как сообщалось ранее, в Саранске 20 мая пройдут соревнования по спортивному ориентированию "Российский Азимут – 2017".
Источник: izvmor.ru