В Мордовии в ДТП погиб водитель лесовоза

В Зубово-Полянском районе республики произошло ДТП.

Инцидент случился на 9-м километре дороги Потьма-Барашево, где по неизвестным причинам опрокинулся груженный лесом "КамАЗ".

В результате ДТП погиб шофер лесовоза. По данному факту проводится проверка

Как сообщалось ранее, в ДТП угодил пожарный автомобиль. Виновником аварии стал шофер "шестерки". Пенсионер проявил невнимательность и не предоставил преимущество в движении пожарной автомашине, передвигавшейся одновременно с включенным проблесковым маячком и специальным звуковым сигналом.

Источник: izvmor.ru