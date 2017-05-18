В Ардатовском районе Мордовии сгорел магазин

В с. Редкодубье Ардатовского района произошел пожар.

Инцидент случился на улице Ленинской. Когда огнеборцы прибыли на место вызова, торговое строение горело открытым пламенем.

Пожарные сбили огонь, не допустив его дальнейшего распространения. Вследствие пожара повреждено строение магазина и уничтожены товарно-материальные ценности на общей площади 80 кв.м.

На данный момент эксперты выясняют причину возгорания.

Как сообщалось ранее, в п. Комсомольский произошел пожар в многоквартирном доме.

Подъезд был сильно задымлен, в связи с чем спасатели приняли решение эвакуировать жильцов. В общей сложности пожарные вывели из дома 25 человек, после чего потушили возгорание на третьем этаже.

Источник: izvmor.ru