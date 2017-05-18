Почтальоны из Торбеевского района активно участвуют в акции "Дерево Добра"

Всероссийская акция "Дерево Добра" становится все более популярной среди почтальонов Торбеевского района Мордовии. В ее рамках гражданам предлагают оформить подписку на периодические издания в пользу людей, оказавшихся в сложной финансовой ситуации.

Участие в акции уже охотно приняли начальник Торбеевского почтамта Ольга Завёрткина, инструктор по подписке Татьяна Мазко, инструктор по рознице Нина Змеева, почтальоны Ольга Терешкина, Елена Алехина, Людмила Асанина, Елена Гордеева.

Как сообщалось ранее, Правительство Мордовии 15 мая провело очередное заседание. Основным вопросом, который обсуждали члены правительства, стало переселение граждан из аварийного жилья в Саранске, а также городских поселениях Рузаевка, Краснослободск, Торбеево, Темников и сельском поселении Ромоданово.

Источник: izvmor.ru