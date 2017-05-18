В Ромодановском районе пьяный и "бесправный" водитель на "семерке" врезался в дерево

В Ромодановском районе Мордовии произошла авария, виновником которой стал водитель вазовской "семерки". Как сообщили в пресс-службе республиканской ГИБДД, автомобилист не справился с управлением, съехал с дороги в поле, после чего врезался в дерево.

В результате инцидента пострадал сам водитель ВАЗа. Различными травмами его доставили в больницу. Позже оказалось, что виновник ДТП находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. К тому же у него не было водительских прав.

По факту ДТП проводится проверка.

Как сообщалось ранее, в Зубово-Полянском районе Мордовии произошло ДТП. Инцидент случился на 9-м километре дороги Потьма-Барашево, где по неизвестным причинам опрокинулся груженный лесом "КамАЗ". В результате ДТП погиб шофер лесовоза.

Источник: gibdd.ru/r/13