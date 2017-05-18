В Саранске произошло ДТП с двумя пострадавшими

В Саранске водитель отечественной "двенадцатой" устроил ДТП с пострадавшими. Инцидент произошел на улице Титова.

Как сообщает пресс-служба ГИБДД по РМ, при повороте налево водитель ВАЗа не уступил дорогу "Ниве", в результате чего произошло столкновение. В аварии пострадали две пассажирки "двенадцатой". Женщин с ушибами доставили в травмпункт, где им оказали необходимую помощь.

Водители трезвы.

Как сообщалось ранее, в Зубово-Полянском районе Мордовии произошло ДТП. Инцидент случился на 9-м километре дороги Потьма-Барашево, где по неизвестным причинам опрокинулся груженный лесом "КамАЗ". В результате ДТП погиб шофер лесовоза.

Источник: gibdd.ru/r/13