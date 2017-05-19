"Тойота" влетела в КАМАЗ на трассе Саранск – Ульяновск: пострадали 2 человека

На трассе Саранск – Ульяновск произошло ДТП, в котором чудом не погибли люди. Согласно предварительной информации, легковой автомобиль "Тойота Камри" врезался в КАМАЗ. Водитель иномарки не справился с управлением и въехал в стоявший на обочине грузовик.

Двум пассажирам "Тойоты" в результате инцидента понадобилась медицинская помощь. С травмами различной степени тяжести они были госпитализированы. Водитель КАМАЗа, который стоял рядом с фурой, не пострадал.

По данному факту проводится проверка.

Как сообщалось ранее, в Саранске водитель отечественной "двенадцатой" устроил ДТП с пострадавшими. Инцидент произошел на улице Титова. При повороте налево водитель ВАЗа не уступил дорогу "Ниве", в результате чего произошло столкновение.

Источник: izvmor.ru