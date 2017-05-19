От укусов клещей в Мордовии пострадали 46 человек

От укусов клещей в течение 2017 года уже пострадали 46 жителей Мордовии, из них 14 детей. Как сообщили в региональном Роспотребнадзоре, в Саранске эти цифры составляют 8 взрослых и 6 детей соответственно.В Ичалковском и Лямбирском районах пришлось оказывать помощь четверым детям. По одному ребенку пострадали в Атюрьевском, Кочкуровском и Рузаевском районах.

Специалисты Роспотребнадзора напоминают, что при походе в лес следует выбирать одежду, закрывающую ноги и руки, и не забывать обрабатывать ее специальными акарицидными и репеллентными средствами, которые убивают или отпугивают паразитов.

Как сообщалось ранее, жители Рузаевского района Мордовии станут участниками всероссийского экологического проекта под названием "Чистые игры". Акция состоится 20 мая в Левженском лесу (территория близ Профилактория).

Источник: Роспотребнадзор РМ