На железнодорожном вокзале Саранска прошли антитеррористические учения

С 15 по 24 мая в Саранске проходят плановые антитеррористические учения. В мероприятиях задействованы оперативные силы и средства правоохранительных органов и специальных служб, решающие учебные задачи по предотвращению и пресечению террористических проявлений.

Так, 18 мая на железнодорожном вокзале столицы РМ отрабатывались учебные мероприятия по минимизации и ликвидации последствий условного террористического акта.

Граждан республики просят с понимаем отнестись к возможным временным затруднениям и ограничениям, связанным с операцией.

Как сообщалось ранее, в УФСИН Мордовии для прохождения обучения собрались инструкторы-взрывники из 19 регионов России. В общей сложности в Мордовию прибыли 25 сотрудников штурмовых отделений из территориальных органов ФСИН России.

Источник: 13.мвд.рф