В Саранске ищут пропавшую женщину в розовой куртке

Полиция Саранска ведет поиски без вести пропавшей Натальи Ментяговой. 11 мая 2017 года 34-летняя женщина ушла из дома и до настоящего времени не вернулась, сообщает пресс-служба МВД по РМ.

На вид пропавшей 35 лет, рост 165-170 см, среднего телосложения, волосы темные до плеч, глаза серого цвета. Была одета в розовую куртку, штаны и ботинки темного цвета. С собой у женщины была кожаная сумочка черного цвета и белый мобильный телефон LG.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, просят сообщить по тел.: 29-90-02, 29-90-39, 29-90-23, 89997782502 или 02.

Как сообщалось ранее, житель Рузаевки обратился в полицию и сообщил, что стал жертвой избиения и ограбления со стороны случайных знакомых. Как стало известно, вечером 5 мая 28-летний потерпевший познакомился в кафе с двумя молодыми людьми. После совместного распития спиртного новые знакомые предложили подвезти его домой, однако вместо этого ограбили потерпевшего.

Источник: 13.мвд.рф