Горе-воры из Мордовии пытались ограбить банкомат, вскрыв его болгаркой

В селе Большое Игнатово неизвестные преступники попытались ограбить банкомат при помощи болгарки. Как стало известно, инцидент произошел 17 мая.

Сначала воры пришли с газорезкой, а когда взломать банкомат не удалось, прибегли к помощи болгарки. Впрочем, и этот метод им не помог, поскольку сработала сигнализация. Преступникам пришлось убегать с места преступления.

В настоящее время правоохранители просматривают видеозаписи с камер наблюдения, установленных около банкомата. Судя по всему, избежать наказания неудачливым воришкам не удастся.

Как сообщалось ранее, житель Кадошкинского района Мордовии заявил в полицию, что стал жертвой мошенника на сайте "Авито". По словам 43-летнего мужчины, он лишился 150 тысяч рублей.

Источник: izvmor.ru