Житель Саранска "повесил" свою машину на забор

Житель Саранска решил припарковать машину оригинальным способом. Каким-то образом автомобилист смог "повесить" своего "железного коня" на металлическое ограждение около дома

Фотография оригинальной парковки появилась и разлетелась по соцсетям. Местные жители высказывают самые необычные предположения по поводу данного поступка автовладельца.

"Зимой, наверное, припарковался"; "Что вы заладили, не было мест на парковке. Как смог, так и поставил"; "Новый вид парковки. Сейчас, говорят, это модно"; "Не туда приземлился..?" - пишут пользователи соцсети "ВКонтакте".

Как сообщалось ранее, в Саранске на ул. Васенко разнорабочий на вазовской "девятке" совершил наезд на женщину, переходившую проезжую часть на пешеходном переходе.

Источник: Соцсети