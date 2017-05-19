Мордовский гимнаст занял 2-е место на турнире в Казани

Спортсмен из Мордовии Кирилл Шевелев занял второе место в личном многоборье по программе 3-го спортивного разряда на открытом лично-командном первенстве по спортивной гимнастике в Казани. В общей сложности в соревнованиях принимали участие более 70 человек из Нижнекамска, Балашова, Зеленодольска и Саранска.

Еще один представитель Мордовии Константин Четвергов занял пятое место.

Как сообщалось ранее, в Удмуртии завершился V традиционный всероссийский турнир по греко-римской борьбе. Участниками состязаний стали более 180 борцов из 15 городов нашей страны. Среди них были и юные спортсмены из Мордовии.

Источник: izvmor.ru