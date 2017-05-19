Жительница Мордовии осталась без жилья

В Темниковском районе республики произошел пожар.

Инцидент случился в с. Баево. Когда огнеборцы прибыли на место вызова, жилой дом и надворные постройки горели открытым пламенем на общей площади 78 кв.м. Пожарным отстоять здание не удалось.

В результате пожара 75-летняя хозяйка дома не пострадала. На данный момент эксперты выясняют причины возгорания.

Как сообщалось ранее, в п. Комсомольский произошел пожар в многоквартирном доме.

Подъезд был сильно задымлен, в связи с чем спасатели приняли решение эвакуировать жильцов. В общей сложности пожарные вывели из дома 25 человек, после чего потушили возгорание на третьем этаже.

Источник: izvmor.ru