Жительница Мордовии осталась без жилья

В Темниковском районе республики произошел пожар.
Инцидент случился в с. Баево. Когда огнеборцы прибыли на место вызова, жилой дом и надворные постройки горели открытым пламенем на общей площади 78 кв.м. Пожарным отстоять здание не удалось.
В результате пожара 75-летняя хозяйка дома не пострадала. На данный момент эксперты выясняют причины возгорания.
Как сообщалось ранее, в п. Комсомольский произошел пожар в многоквартирном доме.
Подъезд был сильно задымлен, в связи с чем спасатели приняли решение эвакуировать жильцов. В общей сложности пожарные вывели из дома 25 человек, после чего потушили возгорание на третьем этаже.
Источник: izvmor.ru