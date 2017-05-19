В Саранске временно ограничат движение транспорта

22 и 23 мая в Саранске будет временно ограничено движение и запрещена парковка на территории, прилегающей к зданиям Ледового дворца (ул. Красной) и стадиону "Старт" со стороны ул. Красная и ул. Московская.

В мэрии предупреждают автолюбителей, что парковаться будет запрещено с 20:00 22 мая до 7:00 23 мая. А с 7:00 до 22:00 23 мая запретят и движение.

Ограничение связано с проведением пикетирования отделением международной некоммерческой организации "Совет Гринпис" - ГРИНПИС.

Как сообщалось ранее, из-за ремонтных работ введены ограничения движения на федеральной магистрали Р-178 Саранск - Ульяновск и на подъезде к Саранску.

Источник: izvmor.ru