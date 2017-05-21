Банк России запустил в продажу монеты к ЧМ-2018, посвященные Саранску

В продаже появились монеты, посвященные предстоящему чемпионату мира 2018 года. Линейку запустил Банк России. Приобрести памятные монеты можно в интернет-магазинах. Их средняя цена - 3,5 тысячи рублей.

Одна из монет посвящена Саранску. Серебряная трехрублевая монета 925 пробы имеет форму круга диаметром 39 мм. Ее вес оставляет 31,1 грамма.

На оборотной стороне монеты изображен Кафедральный собор святого праведного воина Феодора Ушакова с надписью «Саранск» на фоне орнамента, состоящего из элементов, отображающих культуру РФ и фольклорное наследие.

Как сообщалось ранее, мэр Саранска Петр Тултаев поделился своим мнением относительно ремонтных работ в 2018 году.

По словам градоначальника, все без исключения масштабные работы по ремонтным работам городских тепло- и водопроводных сетей обязаны быть закончены в 2017 году. Летом 2018-го разрывать Саранск никому не разрешат.

Источник: izvmor.ru