В Мордовии заключенный не дождался конфет с канабисом

В колонию №7 УФСИН Мордовии попытались доставить «запрещенные» сладости. Как сообщает пресс-служба МВД по РМ, в конфетах были обнаружены и изъяты 49 кусочков коричневого вещества, обернутых в полиэтиленовую пленку.

По результатам проведенной экспертизы оказалось, что вещество является канабисом массой 8,87 грамм.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело.

Как сообщалось ранее, 19-летний студент из Саранска попал в руки полиции с крупной партией наркотиков. Задержание произошло около одного из домов по улице Семашко. В кармане брюк парня оперативники обнаружили полимерные пакеты с порошкообразным веществом.

Источник: 13.мвд.рф