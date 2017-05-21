За 2 дня в Саранске выявлено 362 нарушения ПДД

В течение двух дней в Саранске проводилась очередная операция «Безопасный город». В ходе мероприятия сотрудники ГИБДД выявили 362 нарушения правил дорожного движения, сообщает пресс-служба ведомства.

Самые частые нарушения, которые допускали автомобилисты из столицы РМ – управление транспортным средством без использования ремня безопасности, с нечитаемыми регистрационными знаками и перевозка детей без использования специальных детских удерживающих устройств.

Наказание также понесли пешеходы, переходившие дорогу в неустановленных для этого местах.

Как сообщалось ранее, 22 и 23 мая в Саранске будет временно ограничено движение и запрещена парковка на территории, прилегающей к зданиям Ледового дворца (ул. Красной) и стадиону "Старт" со стороны ул. Красная и ул. Московская.

Источник: gibdd.ru/r/13