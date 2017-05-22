В Ромоданово неизвестный сбил 70-летнюю пенсионерку и скрылся с места ЧП

В поселке Ромоданово пожилая женщина попала под колеса автомобиля. Водитель с места происшествия предпочел скрыться, теперь он объявлен в розыск.

По данным республиканской ГИБДД, ДТП произошло на улице Полежаева. К счастью, 70-летняя бабушка самостоятельно добралась до больницы, где ей оказали необходимую помощь. Водитель неустановленного автомобиля постыдно сбежал с места ЧП.

По данному факту назначено административное расследование, проводится проверка.

Как сообщалось ранее, в течение двух дней в Саранске проводилась очередная операция «Безопасный город». В ходе мероприятия сотрудники ГИБДД выявили 362 нарушения правил дорожного движения.

Источник: gibdd.ru/r/13