На трассе Саранск - Рузаевка "двенадцатая" протаранила "семерку", есть пострадавшая

На трассе Саранск – Рузаевка произошло ДТП, в котором пострадала женщина. Инцидент случился по вине водителя вазовской «двенадцатой». Он проявил невнимательность при повороте и врезался в «семерку», сообщили в пресс-службе республиканской ГИБДД.

В результате столкновения пострадала пассажирка «семерки». 57-летнюю женщину доставили в больницу, где ей оказали необходимую помощь.

Водители трезвые.

Как сообщалось ранее, в поселке Ромоданово пожилая женщина попала под колеса автомобиля. Водитель с места происшествия предпочел скрыться, теперь он объявлен в розыск.

70-летняя бабушка самостоятельно добралась до больницы, где ей оказали необходимую помощь.

Источник: gibdd.ru/r/13