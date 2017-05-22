В Теньгушевском районе аптека завышала цены на важнейшие лекарства

Прокуратура Мордовии выявила нарушения в работе одной из аптек в Теньгушевском районе республики. Оказалось, что в данном учреждении завышались цены на жизненно необходимые и важнейшие лекарства.

Вместо установленных 27% применялись торговые надбавки в размере от 29,35 до 29,56%, вместо 22% - от 24,10 до 24,19%.

За данное нарушение директор аптеки была привлечена к административной ответственности. Нарушения устранены.

Как сообщалось ранее, прокуратура Лямбирского района Мордовии выявила нарушения на некоторых сайтах в Интернете, где продавались электроудочки и рассказывалось о способах их изготовления. Данное оборудование является нелегальным на территории РФ. В связи с этим в суд направлено 10 заявлений о признании информационных материалов запрещенными.

Источник: prokrm.ru