Житель Инсарского района проведет 3 года в колонии за пьяное вождение

Житель Инсарского района Мордовии, 36-летний Алексей Киселев, следующие 3 года проведет в колонии-поселении. Такой приговор мужчине вынесли за неоднократное управление автомобилем в нетрезвом виде

Как сообщает республиканская прокуратура, впервые Киселев попался полицейским в ноябре 2015 года, затем, менее чем через год, он вновь сел за руль пьяным.

Административные наказания никак не повлияли на любителя пьяной езды, поэтому в феврале 2017 года он вновь сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. В итоге суд вынес нарушителю более суровый приговор.

Как сообщалось ранее, житель Саранска Дмитрий Емелькин услышал приговор за убийство отчима. 21-летнего парня приговорили к 8 годам колонии строгого режима.

Источник: prokrm.ru