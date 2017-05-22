Лучшие каменщики ПФО соберутся в Саранске для участия в "Строймастере-2017"

В Саранске 24 мая состоится окружной этап Национального конкурса профессионального мастерства «Строймастер-2017». Участие в нем примут лучшие каменщики Приволжского федерального округа. Победитель соревнования будет направлен на всероссийский этап в Москву.

Отметим, отборочные этапы конкурса «Строймастер» проходят в Саранске уже не первый год. В прошлом году в тройку призеров вошли два представителя Мордовии.

Как сообщалось ранее, в Саранске весьма необычно прошел Международный день семей. В рамках празднования ученики естественно-технического общеобразовательного лицея № 43 осваивали основы традиционного семейного этикета на интерактивном занятии «Дом вести – не лапти плести», который прошел в крестьянской избе музейно-этнографического «Мордовского подворья».

Источник: izvmor.ru