Судебные приставы запретили выезжать за границу более чем 4 тыс. жителей Мордовии

Судебные приставы Мордовии за 4 месяц 2017 года вынесли более 4 тысяч постановлений об ограничении права выезда за пределы России. Под такие санкции попали граждане, которые являются должниками по исполнительному производству.

В пресс-службе УФССП по РМ напоминают, что процедура отмены временного ограничения выезда занимает от 7 до 14 дней. Копии постановления о снятии ограничения на пункте пограничного контроля не принимаются. Сотрудники контрольно-пропускных пунктов не имеют права принимать такого рода документы от частных лиц.

Как сообщалось ранее, за апрель 2017 года приставы Мордовии выдворили за пределы республики 3 нелегалов из Узбекистана. Вся троица нарушила режим пребывания в регионе-13, за что их принудительно отправили на родину.

Источник: УФССП по РМ