В Мордовии пьяный безработный на иномарке вылетел в кювет

В Мордовии произошло ДТП.

Инцидент случился в Инсарском районе, где шофер на "Киа" не справился с управлением и слетел в кювет.

В результате ДТП пострадавшего госпитализировали с травмами головы. Позже оказалось, что водитель иномарки находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении.

Как сообщалось ранее, в поселке Ромоданово пожилая женщина попала под колеса автомобиля. Водитель с места происшествия предпочел скрыться, теперь он объявлен в розыск.

70-летняя бабушка самостоятельно добралась до больницы, где ей оказали необходимую помощь.

Источник: izvmor.ru