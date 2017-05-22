В Мордовии в пожаре погиб человек

В Ичалковском районе республики произошел пожар.

Инцидент случился в поселке Кемля, где на улице Романова загорелся жилой дом. Прибывшие на место вызова пожарные потушили жилое здание, однако спасти находящегося внутри человека не удалось.

На данный момент выясняются подробности и причины случившегося.

Как сообщалось ранее, в п. Комсомольский произошел пожар в многоквартирном доме.

Подъезд был сильно задымлен, в связи с чем спасатели приняли решение эвакуировать жильцов. В общей сложности пожарные вывели из дома 25 человек, после чего потушили возгорание на третьем этаже.

Источник: izvmor.ru