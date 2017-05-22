В Мордовии сгорел зерноуборочный комбайн

В Инсарском районе огонь уничтожил зерноуборочный комбайн.

Инцидент случился в с. Казеевка. Когда огнеборцы прибыли на место вызова, спецтехника полыхала открытым пламенем на общей площади 12 квадратных метров.

Вследствие пожара потерпевшие отсутствуют. На данный момент экспертами выясняются причины возгорания.

Как сообщалось ранее, в п. Комсомольский произошел пожар в многоквартирном доме.

Подъезд был сильно задымлен, в связи с чем спасатели приняли решение эвакуировать жильцов. В общей сложности пожарные вывели из дома 25 человек, после чего потушили возгорание на третьем этаже.

Источник: izvmor.ru