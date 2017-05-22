В Мордовии мальчик 2009 года рождения получил ожоги из-за игр с огнем

Юный житель Лямбирского района Мордовии получил серьезные ожоги ягодиц, играясь со спичками. Как стало известно, инцидент произошел, когда мальчик сидел на унитазе. Он поджег туалетную бумагу, а потом, испугавшись огня, бросил ее в в унитаз.

Когда ребенок увидел, что бумага продолжает гореть, он схватил аэрозольный баллончик (освежитель воздуха), стоявший рядом, и, не вставая, направил струю спрея внутрь унитаза. Вспыхнувший огонь моментально опалил кожные покровы.

С ожогами I-II-III степени ребенок был госпитализирован в больницу.

Как сообщалось ранее, в Ичалковском районе республики произошел пожар. Инцидент случился в поселке Кемля, где на улице Романова загорелся жилой дом. Прибывшие на место вызова пожарные потушили жилое здание, однако спасти находящегося внутри человека не удалось.

Источник: izvmor.ru