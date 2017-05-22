Улицы Саранска зацветут ко Дню города

К 12 июня во всех районах Саранска будут высажены клумбы и завершены работы по озеленению города.

На данный момент вазоны с цветами и живописные цветочные насаждения можно наблюдать только лишь в центре города. Причина тому – запоздалые аукционы.

Градоначальник Саранска Петр Тулаев выступил с инициативой раздавать цветы жителям города, для того чтобы они смогли сделать собственные дворы уютнее.

Как сообщалось ранее, саранским выпускникам подарят концерт 25 мая. Согласно традиции, именно в этот день торжественно прозвенит последний звонок для одиннадцатиклассников общеобразовательных учебных заведений.

Источник: izvmor.ru