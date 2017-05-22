Около водных объектов Саранска установят палатки с мороженым и квасом

Глава Саранска Петр Тултаев пообещал установить палатки с мороженым и квасом около каждого городского водоема. По словам мэра города, все водоемы должны превратиться в территории комфортного отдыха горожан.

«В выходные дни здесь уже достаточно многолюдно. На пляжи приезжают семьи с детьми. Люди принимают солнечные ванны, устраивают пикники», - отметил Тултаев

По его мнению, необходимо привлечь на водные объекты предпринимателей, чтобы они наладили здесь прокат лодок и катамаранов.

Как сообщалось ранее, на этой неделе на Лесном озере, у пруда в «Зеленой роще» и на Луховском водоёме Саранска наведут порядок. Здесь не только расчистят территорию от мусора и старой травы, но и установят урны, а также повесят волейбольные сетки.

Источник: adm-saransk.ru