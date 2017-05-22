Жителя Мордовии осудят за убийство на почве ревности

Житель Зубово-Полянского района пойдет под суд по обвинению в убийстве. Как сообщает пресс-служба СКР по РМ, нетрезвый 40-летний мужчина приревновал 28-летнего гостя к своей сожительнице и ударил его несколько раз ножом. От полученных ранений потерпевший скончался до приезда скорой помощи.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Как сообщалось ранее, обвиняемый в жульничестве уроженец Саранска отделался условным сроком. Мужчина обманул двух человек. Он пообещал установить им пластиковые окна в квартирах, взял предоплату, однако работу не выполнил. 45 000 рублей подсудимый потратил на собственные потребности.

Источник: СКР по РМ