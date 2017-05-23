В Саранске задержан запуск горячей воды из-за дефекта на тепломагистрали

Профилактические работы в центральной части столицы республики выбились из графика.

В мэрии Саранска сообщили, что людям, с нетерпением ожидавших включения горячей воды в эти выходные, придется потерпеть еще ряд дней. В целом по городу подготовка к новому отопительному сезону не очень активно.

Градоначальник Саранска Петр Тултаев раскритиковал работу коммунальщиков и ресурсоснабжающих учреждений, подчеркнув, что ремонтные работы обязаны быть закончены в срок.

Ранее сообщалось, что около водных объектов Саранска установят палатки с мороженым и квасом.

Источник: izvmor.ru