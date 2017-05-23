В Саранске рабочий сорвался с крючка крана

Печальная новость поступила с одной из стройплощадок в Саранске.

Сообщается, что гражданин Узбекистана упал с крюка крана опалубочного захвата и получил множественные переломы и травму грудной клетки. Как рабочий попался на крючок, неизвестно, уже после падения его госпитализировали.

Происшествие случилось на ул. Волгоградской, на площадке, где ведется строительство дома.

Работники полиции проводят по факту произошедшего проверку.

Как сообщалось ранее, в Мордовии мальчик 2009 года рождения получил ожоги из-за игр с огнем.

Источник: izvmor.ru