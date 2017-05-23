В Мордовии с наркотиками задержали 16-летнего подростка

Полиция Мордовии задержала 16-летнего подростка с наркотиками.

Сообщается, что парня с полными карманами порошкообразного вещества остановили возле поворота на село Левжа. Экспертиза продемонстрировала, что изъятое вещество — это синтетическое наркотическое средство индол, массой 21,99 гр.

На данный момент в отношении задержанного возбуждено уголовное дело.

Отметим, что прежде молодой человек уже привлекался к уголовной ответственности за грабеж.

Как сообщалось ранее, в Саранске задержали 19-летнего студента с крупной партией наркотических солей. По словам юноши, наркотические соли он приобрел в интернете для личного пользования.

Источник: izvmor.ru