Жителям Саранска напомнят об антитеррористической безопасности

В следующем месяце жители Саранска получат необычные платежки.

На противоположной стороне квитанции владельцев квартир будут ждать сведения об угрозе терроризма. В тексте будут содержаться правила поведения в критической ситуации. На данный момент текст согласовывается с правоохранительными органами и МЧС.

По словам градоначальника Саранска Петра Тултаева, граждане обязаны быть бдительны. Лишним напоминание об угрозе не будет.

Ранее в ГУ МЧС по РМ напомнили о правиле "золотого часа", которое может минимизировать развитие небезопасных осложнений после получения каких-либо серьезных травм.

Источник: izvmor.ru