В Мордовии сгорел трехквартирный дом: один человек погиб

В Мордовии произошел пожар.

Инцидент случился в п. Кемля. В процессе тушения пожара огнеборцы обнаружили в одной из квартир тело мужчины. Погибшим выявился местный нетрудоустроенный житель. По словам соседей, он вел асоциальный образ жизни.

Предположительная причина пожара – неосторожность при курении.

Как сообщалось ранее, в п. Комсомольский произошел пожар в многоквартирном доме.

Подъезд был сильно задымлен, в связи с чем спасатели приняли решение эвакуировать жильцов. В общей сложности пожарные вывели из дома 25 человек, после чего потушили возгорание на третьем этаже.

Источник: izvmor.ru