В Саранске очистят лес от сухостоя

Лес вдоль дороги от улицы Коваленко вплоть до улицы Энгельса городские коммунальные службы очистят от сухостоя уже после получения особого разрешения.

Дело в том, что лесной массив пребывает в федеральной собственности и без ведома ответственного министерства любые работы в этом месте осуществлять запрещено.

Согласно предварительным данным необходимые договоренности между администрацией города и федеральными ведомствами будут достигнуты в ближайшее время. Предполагается, что санитарная вырубка деревьев начнется уже на этой неделе.

Как сообщалось ранее, улицы Саранска зацветут ко Дню города.

Источник: izvmor.ru