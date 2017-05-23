Житель Ковылкинского района украл пресс-подборщик прямо с поля

Житель села Мордовское Коломасово Ковылкинского ответит по закону за кражу сельхозтехники с поля.

В пресс-службе МВД по РМ сообщили, что преступник увидел пресс-подборщик для заготовки сена и кормов. Решив, что он никому не принадлежит, сельчанин прицепил его к трактору и привез домой.

К несчастью мужчины, использовать технику в своем хозяйстве он не успел. Нагрянувшая полиция изъяла ее и вернула владельцу.

На мужчину заведено уголовное дело по статье "Кража".

Как сообщалось ранее, обвиняемый в жульничестве уроженец Саранска отделался условным сроком.

Мужчина обманул 2-х человек. Он пообещал установить им пластиковые окна в квартирах, взял предоплату, однако работу не выполнил. 45 000 рублей подсудимый потратил на собственные потребности.

Источник: 13.мвд.рф